Президент подписал изменения в бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал три закона, которые были подтверждены сегодня голосованием в Верховной Раде.

Об этом сообщил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

В частности, по его данным, сегодня вечером Президент Украины подписал три закона относительно изменений к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Он уточнил, что эти документы были подписаны главой государства после того, как Верховная Рада подтвердила голосованием принятие этих законодательных актов.

По словам В.БАЛОГИ, подписанные Президентом изменения к нынешнему госбюджету утверждают повышение с 1 июня заработных плат для работников бюджетных заведений образования, здравоохранения и культуры. Также скрепленные президентской подписью законопроекты касаются бюджетных расходов на сооружение автомобильных дорог и списание займов, которые предоставлялись организациям инвалидов.

«Подписанные главой государства законы по важным социально-экономическим вопросам свидетельствуют, что Виктор ЮЩЕНКО неуклонно придерживается своего слова. Президент надеется, что Верховная Рада продолжит конструктивную работу во исполнение договоренностей, которые имеют целью преодоление политического кризиса в стране и подготовку к внеочередным парламентским выборам», - отметил В.БАЛОГА.