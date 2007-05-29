Презентация проекта компании “Оболонь” и Благотворительного фонда Андрея Шевченко

У п’ятницу, 1 июня 2007 года об 11:00 в информационном агенстве “Інтерфакс Украина ” (ул. Рейтерская, 8/5а) состоится пресс-конференция „Презентация общего проекта компании „Оболонь” и Благотворительного фонда Андрея Шевченко”.

В пресс-конференции примут участие:

Александр Слободян, президент ЗАО „Оболонь”

Андрей Шевченко, капитан Национальной сборной команды Украины из футбола, инициатор и основатель «Благотворительного фонда Андрея Шевченко»

Елена Шевченко, президент «Благотворительного фонда Андрея Шевченко».

Предварительная аккредитация продлится до 20:00 31 мая 2007 года, обращайтесь к Виктории Жариновой, (044) 234-2019 или (096) 376 86 70 v.zharinova@aspgoa.com.ua