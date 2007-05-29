Синоптики обещают облегчение

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях грозовые дожди, местами сильные дожди, град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура на западе ночью 12-17°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°. На остальной территории отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на востоке до 35°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с.

31 мая -1 июня сохранится неустойчивая жаркая погода: местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на юге и востоке местами 35-37°; в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

2-3 июня в южных, восточных, местами в центральных областях и в Крыму сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 29-34°; на остальной территории отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы, температура ночью 13-18°, днем 22-28°.

4-5 июня в западной, 4 июня и в восточной, а 5 июня и в южной части Украины местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, на юге до 22°, днем 21-26°, 4 июня на юге 24-29°.

6-8 июня - кратковременные грозовые дожди (только 6-7 июня в восточных, а 7-8 июня в западных областях преимущественно без осадков). Температура ночью несколько снизится, днем жара спадет в северных, 7-8 июня и центральных областях до 18-23°, на остальной территории до 20-26°.

В Киеве и области в среду местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе шквалы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°; по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

31 мая - 1 июня - местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

2-3 июня - отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы, температура ночью 13-18°, днем 22-28°.