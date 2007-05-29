И.о. генпрокурора не собирается лезть на рожон

Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор не намерен появляться в кабинете генпрокурора, пока суды не расставят все точки над «і» в ситуации вокруг Генпрокуратуры и ее руководства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШЕМЧУК заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не хочу заходить в Генпрокуратуру так, как вроде бы я что-то украл», - сказал В.ШЕМЧУК, добавив, что до того момента, пока суды не вынесут свои вердикты, “не намерен появляться в кабинете генпрокурора на Резницкой”.

При этом он заметил, что «находиться в кабинете генпрокурора совсем не обязательно. Я продолжаю работать, исполнять обязанности».

В то же время, В.ШЕМЧУК отметил, что он поручил заместителю генпрокурора Александру МЕДВЕДЬКО проверить законность возбуждения уголовного дела, в котором фигурируют сотрудники «5 канала», в частности редактор телепередачи «Закрытая зона» Владимир АРЬЕВ.

Кроме того, он сказал, что копия решения Соломенского райсуда столицы, который приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, направлена в прокуратуру г. Киева для проверки законности вынесения такого решения.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Другим указом Президент возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая С.ПИСКУН заявил, что Соломенский районный суд г. Киева восстановил его в должности генерального прокурора Украины. По словам С.ПИСКУНА, “состоялось решение Соломенского суда. Отменен Указ Президента о моем освобождении (от должности генерального прокурора – УНИАН) как незаконный. Потому я восстановлен в должности”.

26 мая пресс-служба Генпрокуратуры разъяснила, что Соломенский районный суд Киева, согласно постановлению от 25 мая 2007 года, приостановил действие Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности Генерального прокурора Украины до решению дела по существу.

28 мая Секретариат Президента Украины обратился в Апелляционный суд с представлением об обжаловании решения Соломенского районного суда Киева о приостановке действия Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генерального прокурора Украины.

В тот же день С.ПИСКУН заявил, что покорится решению Апелляционного суда, если тот отменит постановление Соломенского райсуда, но будет оспаривать его в Верховном Суде.

В пресс-службе Генпрокуратуры УНИАН сообщили, что 25 мая Шевченковским районным судом Киева было зарегистрировано исковое заявление С.ПИСКУНА о признании указа Президента о его освобождении незаконным.