Назначенные на сегодня торги по продаже акций ”Укртелекома” не состоялись

Назначенные на сегодня торги по продаже 1-процентного пакета акций ОАО "Укртелеком" на Украинской фондовой бирже не состоялись из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

«Ни одной заявки подано не было», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, стартовая цена пакета составляет 215 млн. 351,8 тыс. грн. Стартовая цена 1 акции - 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции - 0.25 грн.).

Ранее ФГИУ обнародовал даты продажи трех из пяти планируемых к реализации 1-процентных пакетов акций «Укртелекома»: 22 мая, 6 и 21 июня этого года.

Однако Киевский хозяйственный суд запретил проведение торгов 22 мая на Украинской фондовой бирже (УФБ) и 8 июня на фондовой бирже ПФТС торгов по продаже 1-процентных пакетов акций ОАО «Укртелеком” в обеспечение иска предприятия “Дотрин-2002” Хмельницкого областного общества Всеукраинской организации инвалидов “Союз организации инвалидов Украины”.

Торги 22 мая - первые из пяти биржевых продаж однопроцентных госпакетов “Укртелекома”, которые ФГИУ должен был провести нынешним летом на украинских биржах. После этого на международных биржах должна была последовать продажа госпакета “Укртелекома” в размере 37,86% УФ (в собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия).