В Киевской области двое молодчиков пытали пенсионера раскаленным утюгом

В городе Белая Церковь Киевской области задержаны два молодых человека, которые, отрекомендовавшись работниками милиции, проникли в дом пенсионера, а затем пытали его раскаленным утюгом, требуя деньги.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Киевской области, задержанными оказались двое ранее судимых местных жителей 20 и 24 лет.

В результате таких действий "добычей" грабителей стали 130 гривен и кожаные перчатки пенсионера, который сейчас находится в больнице с травмами руки, лица и термическим ожогом передней брюшной стенки.

Обоим задержанным грозит до двенадцати лет лишения свободы, сообщили в милиции.