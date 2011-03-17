В Киевской области двое молодчиков пытали пенсионера раскаленным утюгом
15:28, 17 марта 2011Общество
1383
"Добыча" - 130 гривен и кожаные перчатки
В городе Белая Церковь Киевской области задержаны два молодых человека, которые, отрекомендовавшись работниками милиции, проникли в дом пенсионера, а затем пытали его раскаленным утюгом, требуя деньги.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Киевской области, задержанными оказались двое ранее судимых местных жителей 20 и 24 лет.
В результате таких действий "добычей" грабителей стали 130 гривен и кожаные перчатки пенсионера, который сейчас находится в больнице с травмами руки, лица и термическим ожогом передней брюшной стенки.
Обоим задержанным грозит до двенадцати лет лишения свободы, сообщили в милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter