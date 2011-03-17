Министр экологии обещает наказать виновных в гибели 16 млн. мальков

«Виновные в гибели рыбы на Кременчугском водохранилище обязательно будут наказаны», - заявляет министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, 16 марта Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ посетил Кременчугское водохранилище во главе специальной комиссии по изучению ситуации в связи с массовым мором рыбы.

По результатам проверки комиссия передала информацию в Природоохранную прокуратуру. Расследование, по словам министра, продлится 2-3 недели. «Я буду держать этот вопрос на личном контроле. Виновные обязательно будут наказаны», - заявил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По предварительным данным, убытки от массового мора рыбы превышают 1 млн. грн. В таких условиях, отметил министр, действия виновных в этом инциденте могут квалифицироваться как халатность, которая нанесла государству убытков в особо крупных размерах, что предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность.

Как сообщал УНИАН, мор рыбы в Кременчугском водохранилище произошел из-за аварийного сброса воды по решению межведомственной комиссии, в состав которой входит в том числе и Госагентство рыбного хозяйства.

Согласно сообщениям СМИ, на Кременчугском водохранилище подо льдом задохнулись около 16 млн. мальков.

По информации Минэкологии, погибшая рыбы на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский» находится на стадии полного и частичного бактеорологичного разложения. При визуальном обследовании в урочище Хатнища выявлены погибшие рыбы разных видов, а именно: карась, лещ, горчак, амурский чубучек. Присутствует стойкий и резкий запах разложения рыбы.