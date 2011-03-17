Военная делегация Украины на три дня приехала в Азербайджан

Министры обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ и Азербайджана Сафар АБИЕВ обсудили состояние двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и перспективы его дальнейшего развития.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

«Отношения между Украиной и Азербайджаном всегда были на высоком уровне и носили стратегический характер. Мы сотрудничаем по всем направлениям, полезным для наших государств», – отметил глава азербайджанского оборонного ведомства.

Запланирована встреча М.ЕЖЕЛЯ с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

17 марта состоятся встречи главы украинского оборонного ведомства с премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ и Председателем Милли Меджелиса Огтаем АСАДОВЫМ.

Также представители украинской военной делегации посетят учебный центр и Военную академию Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Официальный визит украинской военной делегации во главе с министром обороны Украины в Азербайджан продлится до 18 марта.