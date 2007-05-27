По состоянию на 1.30 продолжаются переговоры в Секретариате
01:51, 27 мая 2007Общество
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Журналисты ждут совместной пресс-конференции
По состоянию на 1.30 в Секретариате Президента продолжаются переговоры Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА относительно урегулирования политического кризиса.
Как известно, переговоры начались в 20.00 и в них принимают участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Сейчас журналисты ожидают совместную пресс-конференцию Президента и премьер-министра.
Не исключено, что «5 канал» будет вести прямую трансляцию совместной пресс-конференции.
Пока еще никакой официальной информации о ходе переговоров нет.
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