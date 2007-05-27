По состоянию на 1.30 продолжаются переговоры в Секретариате

По состоянию на 1.30 в Секретариате Президента продолжаются переговоры Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА относительно урегулирования политического кризиса.

Как известно, переговоры начались в 20.00 и в них принимают участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Сейчас журналисты ожидают совместную пресс-конференцию Президента и премьер-министра.

Не исключено, что «5 канал» будет вести прямую трансляцию совместной пресс-конференции.

Пока еще никакой официальной информации о ходе переговоров нет.