Харьков стал ареной борьбы городских властей с предпринимателями

Актив «Союза Предпринимателей Харьковской области» от имени предпринимателей Харьковского региона заявляет о том, что в Харьков становится ареной спланированной и целенаправленной борьбы представителей городской власти с предпринимателями.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме Союза предпринимателей Харьковской области.

«Городские власти цинично превышают свои полномочия, грубо вмешиваясь во взаимоотношения субъектов хозяйствования», - отмечают авторы письма. Они подчеркивают, что «многочисленные проверки зачастую не имеет законного основания на их проведение». «Не единичны случаи, когда принадлежность предпринимателей к определенным политическим силам является индульгенцией со стороны городской власти на лояльность», - заявляют предприниматели, отмечая, что «речь идет не только о представителях крупного бизнеса - сегодня все чаще под ударом находится малый и средний бизнес».

Авторы письма выражают сожаление, что «фактически, люди, которые взяли на себя ответственность за свою финансовую независимость, которые являются налогоплательщиками, поставлены в жесткие рамки административного удара со стороны власти».

«Наша позиция, - говорится далее в письме, - заключается в том, что бизнес в принципе, а особенно малый и средний – не может быть заложником политических «разборок». Авторы письме уверены, что «предприниматели должны иметь возможность вне зависимости от того, какая политическая сила находится у власти в регионе, иметь равные возможности». Они убеждены, что «для выяснения спорных ситуаций может быть использована только судебная система». «Эти очевидные вещи приходится сегодня доказывать. В ответ власть искусственно создает конфликтные ситуации в среде предпринимательства, от которых пострадают все», - отмечают активисты Союза предпринимателей Харьковской области, добавив, что «в такой борьбе не может быть победителей».

Авторы письма, обращаясь к своим коллегам - предпринимателям во всех регионах Украины, - заявляют, что «только совместными усилиями, жесткими и бескомпромиссными требованиями к представителям власти всех уровней» можно добиться соблюдения цивилизованных правил и механизмов взаимодействия с предпринимательской средой.