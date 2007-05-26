Один из лидеров БЮТ травмирован в автокатастрофе на киевской трассе

Сегодня утром попал в автокатастрофу на автомагистрали Одесса-Киев лидер Одесской облорганизации партии „Батькивщина” и председатель фракции БЮТ в Одесском облсовете Виталий БАРВИНЕНКО, который следовал на собственном автомобиле на съезд БЮТ в столице. Об этом проинформировал УНИАН член городской организации „Батькивщины” Геннадий ЧИЖОВ.

По его словам „в результате аварии В.БАРВИНЕНКО получил ушибы и кровоподтеки, врачи Белоцерковской больницы оказали ему первую медицинскую помощь - опасности для жизни нет». Однопартийцы будут делать все, чтобы выяснить обстоятельства аварии.

Г.ЧИЖОВ не высказал собственную версию причины автокастрофы, однако отметил, что „в последнее время подозрительно увеличилось количество аварий с участием оппозиционеров”.