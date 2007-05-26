Встреча Ющенко и Януковича только началась и сопровождается тайнами
15:26, 26 мая 2007Общество
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Кто встречается, о чём говорят?
Встреча Ющенко, Януковича и Мороза, о начале которой сообщалось в 12.00, фактически только началась, в ней не принимает участия председатель ВР, ноо, вероятно принимает участие председатель СНБО Иван Плющ. Об этом, выйдя к журналистам, сообщил заместитель председателя Секретариата Игорь ПУКШИН, отказавшись сообщить состав участников и формат встречи. Журналисты лишь отметили, что встреча, которую раньше называли “консультации”, теперь фигурирует как “переговоры”.
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