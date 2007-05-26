Встреча Ющенко и Януковича только началась и сопровождается тайнами

Встреча Ющенко, Януковича и Мороза, о начале которой сообщалось в 12.00, фактически только началась, в ней не принимает участия председатель ВР, ноо, вероятно принимает участие председатель СНБО Иван Плющ. Об этом, выйдя к журналистам, сообщил заместитель председателя Секретариата Игорь ПУКШИН, отказавшись сообщить состав участников и формат встречи. Журналисты лишь отметили, что встреча, которую раньше называли “консультации”, теперь фигурирует как “переговоры”.