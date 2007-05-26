Командующий внутренними войсками: меня решение суда не касается

Внутренние войска Украины не будут принимать участие в силовом разрешении политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал командующий внутренними войсками, генерал-полковник Александр КИХТЕНКО.

«Внутренние войска выполняют закон Украины о внутренних войсках, никакие мероприятия силового варианта не предусмотрены и не собираемся предусматривать», - сказал А.КИХТЕНКО.

Он подчеркнул, что внутренние войска предназначены для охраны общественного порядка и обеспечивают его по всей территории Украины. По его словам, сегодня внутренние войска продолжают сотрудничество с МВД, помогая милиции в охране общественного порядка. В этих мероприятиях принимают участие около 2 тыс. военнослужащих.

Говоря о ситуации в Киеве, он отметил, что внутренние войска обеспечивают мероприятия, связанные с празднованием Дня Киева.

Он также сообщил, что сегодня народные депутаты посмотрели, чем занимаются внутренние войска, были в Главном управлении ВВ и в учебном центре ВВ в поселке Петровцы под Киевом, где проходят соревнования спецназа внутренних войск.

Также А.КИХТЕНКО назвал нонсенсом угрозы Святослава ПИСКУНА об аресте в случае выполнения им приказов Президента.

«Если можно арестовать человека, который выполняет приказы Президента, то это уже нонсенс. Президент – глава государства, верховный главнокомандующий. И я как командующий внутренними войсками обязан выполнять приказы Президента», - сказал А.КИХТЕНКО, подчеркнув, что внутренние войска ни одного преступного приказа не будут выполнять.

Отвечая на вопрос, будет ли он выполнять приказы министра внутренних дел, командующий напомнил, что Указом Президента внутренние войска выведены из состава МВД. «Это решение Президента и я не могу его оспаривать», - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос, известно ли ему, что суд отменил Указ Президента о выведении внутренних войск из состава МВД, он сказал: «это решение касается Президента, не меня как командующего войсками. Этот вопрос абсолютно не ко мне».