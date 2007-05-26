Заявление оппозиции: первый замминистра МВД подготовил взрывы гранат в толпе

Министерство внутренних дел готовит кровавые провокации. Об этом идет речь в заявлении объединенной оппозиции, которое УНИАН передала пресс-служба “Нашей Украины”.

“Сегодня из надежных источников в руководящем звене Министерства внутренних дел стало известно о разработанном плане грубой провокации, которая может привести к значительным человеческим жертвам”, – говорится в заявлении.

“Оперативной группой сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД под патронатом первого заместителя министра – руководителя ГУБОП Игоря БИЛОЗУБА подготовлены мобильные группы террористов, которые будут рассредоточенные в местах проведения массовых акций сторонников коалиции. В определенное время они должны в толпе митингующих подорвать взрывные устройства или бросить в толпу боевые гранаты. Понятно, что это мгновенно приведет к большим жертвам и вызовет панику, гневную реакцию. Виновными будут названы политические силы, входящие в демократическую объединенную оппозицию или поддерживающие ее. Всю ответственность за это кровавое злодеяние его разработчики будут перекладывать на демократический лагерь”, - говорится в заявлении.

“Таким образом, будет предпринята попытка создать резкое общественное недовольство действиями оппозиции, сорвать подготовку к внеочередным парламентским выборам. Не исключено и задействование специальных подразделений МВД для разгона и ареста активистов демократических сил”, - говорится в заявлении.

Объединенная оппозиция “этим заявлением информирует общественность о подготовке кровавой, позорной провокации. Предупреждаем ее разработчиков о неотвратимой ответственности как перед обществом, так и перед законом. Совместными усилиями не допустимо использование террористических элементов в политических процессах!”, - призывают авторы заявления.