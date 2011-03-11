В Сумской области за остановкой нашли труп новорожденного ребенка

В Сумской области в дежурную часть Тростянецкого райотдела милиции обратилась женщина и сообщила, что в селе Боромля Тростянецкого района за автобусной остановкой она нашла труп новорожденного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, милиция выясняет все обстоятельства происшествия и разыскивает его возможных свидетелей.