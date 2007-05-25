Погода на выходные

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода с дневной температурой до 33°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 26 мая, преимущественно без осадков, только в западных областях, Крыму и Одесской области местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в южных и восточных областях местами до 36°, на побережье морей 23-28°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 17-22°.

В Закарпатье: местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 27-32° (в горах ночью 10-15°, днем 17-22°).

27-28 мая сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 28-33°, в восточных, местами южных и центральных областях 34-37°, на побережье морей 22-27°.

Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, кое-где град; в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях без осадков. В Карпатах и областях Прикарпатья кратковременные дожди, грозы, кое-где град. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Закарпатье: кратковременный дождь, гроза, местами град, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-20°, днем 24-29° (в горах ночью 9-14°, днем 16-21°).

29 мая без осадков, только в западной и восточной части местами кратковременные дожди. 30 мая ночью в западной половине, днем в Украине, кроме восточной и южной части, местами кратковременные дожди, грозы.

29 мая температура ночью 14-20°, днем жара спадет до 22-28°, в южной и восточной, а 29 мая и в западной части местами до 31°, 30 мая в западных областях снизится ночью до 8-14°, днем к 17-23°.

В Закарпатье: местами кратковременные дожди, грозы; температура 29 мая ночью 14-19°, днем 22-27°, 30 мая снизится ночью до 8-13°, днем до 17-22° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

Завтра в Киеве и области сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°; по области ночью 15-20°, днем 28-33°.

27-28 мая также сохранится знойная погода с температурой ночью 16-21°, днем 28-33°. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

29 мая в столице и области преимущественно без осадков, 30 мая местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем жара спадет до 22-28°.