НБУ выпустит на протяжении весны 5 памятных монет

Национальный банк Украины запланировал на весну 2011 года выпуск ряда памятных монет.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с 30 марта в обращение будет введена памятная серебряная (925 проба) монета “Пересопницьке Євангеліє” из серии "Духовные сокровища Украины". Номинал монеты - 20 грн., тираж - 4 тыс. шт.

Из серии «Выдающиеся личности Украины» 8 и 29 апреля соответственно будут введены в оборот серебряные (925 проба) монеты “Георгій БЕРЕГОВИЙ” и “Олександр БОГОМОЛЕЦЬ”. Номинал монет – 5 грн., тираж каждой – 5 тыс. штук.

К 150-летию перезахоронения Тараса ШЕВЧЕНКО с 29 апреля будет введена в обращение монета номиналом 5 грн. “Останній шлях Кобзаря”. Монета будет изготовлена из нейзильбера тиражом 35 тыс. штук.

С 12 мая будет введена в обращение памятная монета “50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка” номиналом 5 грн. из нейзильбера, тираж – 35 тыс. шт.