Цушко винит Секретариат, вспоминает Майдан и призывает международное сообщество

В телевизионном обращении к народу Украины министр внутренних дел Василий Цушко, в частности, сказал:

"...Попытка использовать силовые структуры в противостоянии между ветвями власти могут послужить причиной гражданской войны в Украине. Политический кризис, который в последнее время удавалось сгладить и который уже явным образом пошёл на спад, сегодня снова разожгли безответственные сотрудники Секретариата Президента, подтолкнувшие к стычке сотрудников Управления государственной охраны с народными депутатами. Парламентариев пытались силовыми ограничить в правах и воспрепятствовать им исполнять их обязанности.

Также силовые методы Управлением государственной охраны, по приказу сотрудников Секретариата Президента, были применены к судьям Конституционного суда Украины, которых старались не допустить на работу, чтобы парализовать конституционное правосудие.

Таким же образом, в обход законных процедур, с нарушением законов и Конституции, сотрудники Секретариата Президента пробовали силовыми методами заблокировать работу Генеральной прокуратуры и отстранить от выполнения обязанностей законного генерального прокурора Святослава Пискуна.

Впервые в Украине были применены силы и методы политического рейдерства при решении вопросов, связанных с политическим кризисом. Мы обязаны подчеркнуть, что от подобных методов мы уберегли Украину в более тревожные времена, когда на улицах столицы боролись за правду сотни тысяч людей. Мы сделали тогда всё, чтобы гражданский конфликт был разрешён мирным и законным путём. Однако шаги и действия безответственных чиновников Секретариата Президента могут разрушить сегодня гражданский мир...

...Мы обращаемся к лидерам государства: Президенту, премьер-министру, председателю парламента с призывом сделать всё возможное, чтобы не допустить беззакония, восстановить справедливость, создать нормальные условия для работы Конституционного суда, Генеральной прокуратуры Украины и других государственных учреждений.

Мы призываем международное сообщество поддержать нас и убедить Президента в необходимости обеспечения конституционного порядка, демократических принципов и верховенства закона в государстве.

Также заверяем народ Украины, что сотрудники МВД, которые поставлены на страже закона, сделают все, чтобы снова воцарились закон, гражданское согласие, мир и покой в обществе. Мы наделены для этого всеми полномочиями и имеем в распоряжении достаточно средств.

Спасибо за внимание".