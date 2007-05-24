С кем же подрался ”Беркут” под Генпрокуратурой, если не с ”Альфой”?

СБУ еще раз подчеркивает, что спецподразделение «Альфа» не задействовано ни в каких событиях, в частности, что касается ситуации вокруг Генеральной прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в частности, как говорится в заявлении этой спецслужбы, которое журналистам озвучила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО, сегодня около 21.00 возле помещения ГПУ состоялась очередное физическое столкновение сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» с неизвестными лицами, одетыми в черную камуфляжную форму. Некоторые СМИ, отмечается в заявлении, подобные провокации, которые могут происходить в дальнейшем стремятся связать с задействованием спецподразделения СБУ «Альфа».

Потому мы еще раз подчеркиваем, что сотрудники “Альфы” в событиях вокруг ГПУ не задействованы и находятся в местах постоянной дислокации и выполняют поставленные задачи в обычном режиме.