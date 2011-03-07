Завтра в Крыму снег с дождем

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь в Крыму местами небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем.

На дорогах Украины местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, местами 15-17° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Карпатах 3-8° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киевской области 8 марта осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, местами 15° мороза, днем 0-4° тепла. В Киеве температура ночью 7-9° мороза, днем 2-4° тепла.