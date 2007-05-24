Коновалюк хочет спросить население, как им нравится ”неадекватный” Ющенко

Лидер политической партии "Трудовая Украина" Валерий КОНОВАЛЮК выражает обеспокоенность последними кадровыми назначениями Президента Украины, которые свидетельствуют об эскалации конфликта и реализации силового варианта разрешения политического кризиса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Трудовая Украина".

"Спустя сутки после назначения нового руководителя Главного управления государственной службы охраны его меняют на человека с сомнительной репутацией, занимающегося политическими провокациями, а назначение Александра ТУРЧИНОВА на должность первого заместителя секретариата СНБО лишь подтверждает, что Президент Украины уже давно не принимает самостоятельных решений", - сказал В.КОНОВАЛЮК.

По его мнению, действия Президента «становятся неадекватными, угрожающими национальному единству и безопасности страны».

Как считает В.КОНОВАЛЮК, "выходом из политического кризиса является проведение на законных основаниях досрочных выборов с принятием единого политического решения, дата проведения которых возможна осенью текущего года».

По его словам, партия "Трудовая Украина" приняла решение провести 27 мая во всех областных центрах Украины широкий опрос избирателей об их отношении к досрочным выборам, политическому кризису в Украине, действиях Президента Украины.