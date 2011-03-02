В Одессе женщина заболела брюшным тифом

Одесская областная СЭС подтвердила случай заболевания брюшным тифом в области.

Как сообщила сегодня УНИАН начальник эпидемиологического отдела Одесской областной санэпидемстанции Людмила КРАСНИЦКАЯ, одна из пациенток Великорыбальского психоневрологического интерната, который функционирует на территории Саратского района Одесской области, заболела брюшным тифом.

По ее словам, «предварительный диагноз «брюшной тиф» подтвержден лабораторными исследованиями - в это закрытое учреждение направлена спецкомиссия для изучения обстоятельств заражения больной опасной болезнью». Сейчас в интернате осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий – параллельно с проводимой дезинфекцией помещений санитарная служба проверяет состояние здоровья сотрудников учреждения и их подопечных.

Л.КРАСНИЦКАЯ также высказала предположение, что причиной вспышки брюшного тифа могло быть то, что «в силу своего основного заболевания пациенты психоневрологического интерната, в том числе выявленная больная тифом, не всегда могут сознательно соблюдать правила элементарной личной гигиены».

Направленная в интернат спецкомисия также предложит местным властям комплекс неотложных мер по улучшению санитарно-технических условий пребывания психоневрологического интерната.

Последний раз очаги заболевания тифом фиксировались в этом психоневрологическом интернате еще в начале 90-х годов минувшего века, и были успешно ликвидированы санитарной службой.