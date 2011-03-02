Могилев отрицает слежку за членами Союза писателей

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ отрицает заявление народного депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО о том, что за отдельными представителями Союза писателей Украины милиция организовала преследования и слежку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я о таких фактах не знаю», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он пояснил, что органы внутренних дел расследуют одно уголовное дело, которое было возбуждено по факту незаконной передачи земельных участков, принадлежащих Крымскому союзу писателей. «Из-за попустительства руководителей Союза громадные куски земли розданы под застройку… То, что за разбазаривание земли привлекается руководство - это нормально. Поэтому о преследованиях писателей – я не понимаю о чем тут говорить», - сказал А.МОГИЛЕВ. Добавив при этом, что, по информации, которой он владеет, на одном из земельных участков, которые принадлежат Союзу писателей Крыма, строится «пятиэтажный одноквартирный дом для одного человека».