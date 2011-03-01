Мика Ньютон: я приду и спою, но Тимофей почему-то против

Продюсер певицы Мики НЬЮТОН Тимофей НАГОРНЫЙ выступает против ее участия в повторном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2011», который состоится 3 марта.

Об этом Т.НАГОРНЫЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я встречался вчера с руководством НТКУ, я попросил предоставить нам обвинение, что мы нарушили правила. Они сказали, что мы ничего не нарушили”, - сказал Т.НАГОРНЫЙ.

В свою очередь, Мика НЬЮТОН заявила, что готова снова пройти отбор.

“Я хочу вам сказать, что я артистка, я могу сейчас вам спеть, вечером. Я могу петь два часа подряд, три, неделю, две. Я человек, которому всегда нужна сцена. То, что предложили мне в НТКУ (принять участие в переголосовании – УНИАН) - для меня всегда радость, потому что опять можно увидеться со зрителями, я приду и спою. Но Тимофей почему-то категорически против”, - сказала Мика НЬЮТОН.

В то же время, Мика НЬЮТОН и Т.НАГОРНЫЙ обратились к Первому Национальному телеканалу с просьбой предоставить юридические аргументы необходимости повторного отбора.

По мнению Т.НАГОРНОГО, у Мики НЬЮТОН нет никаких оснований или обязательств принимать участие в «супер-финале» на НТКУ, который предварительно предложено провести 3 марта 2011 года. Кроме того, продюсер и певица категорически против формулировки, что в отборе должны принять участие лишь три финалиста.

Т.НАГОРНЫЙ также отметил, что Мика НЬЮТОН была признана победителем национального отбора во всех трех категориях голосования: SMS, онлайн, оценки жюри. Сейчас, невзирая на провокации со стороны конкурентов, артистка готовит композицию для представления на конкурс «Евровидение-2011» к 10 марта, сказал продюсер.

Как сообщал УНИАН, сегодня певица ДЖАМАЛА отказалась принимать участие в дополнительном туре национального отбора участников на международный песенный конкурс «Евровидение-2011». Об этом говорится в открытом письме ДЖАМАЛЫ.