Януковичу сделали операцию
19:38, 01 марта 2011Общество
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прооперирован на правом коленном суставе.
Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента Украины.
По словам собеседника агентства, операция была сделана в Украине в прошлые выходные.
Как сообщал УНИАН, 25 февраля в прямом телеэфире в рамках проекта «Разговор со страной» глава государства сообщил, что во время игры в теннис травмировал правое колено.
Также, как известно, раньше В.Янукович имел проблемы с коленом, которое долгое время лечил.
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