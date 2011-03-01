Януковичу сделали операцию

19:38, 01 марта 2011
Общество
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прооперирован на правом коленном суставе.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента Украины.

По словам собеседника агентства, операция была сделана в Украине в прошлые выходные.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в прямом телеэфире в рамках проекта «Разговор со страной» глава государства сообщил, что во время игры в теннис травмировал правое колено.

Также, как известно, раньше В.Янукович имел проблемы с коленом, которое долгое время лечил.

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