ГПУ возбудила дело против ректора госуниверситета внутренних дел

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления руководителями Днепропетровского госуниверситета внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ, заметив, что дело возбуждено по материалам Службы внутренней безопасности МВД.

«Там целый букет преступлений… К ответственности привлекаются генерал-лейтенант ректор университета, проректор и декан факультета», - сказал министр.

По его словам, уже установлено, что в 2006 году при лицензировании и аккредитации Криворожского факультета указанного университета в заявление в адрес Министерства образования и науки Украины были внесены неправдивые данные о количестве и специальностях преподавательского состава филиала. В частности, в документ внесли 18 научных работников, которые в действительности на факультете не работали. Кроме того, были сделаны фиктивные выдержки из приказов о якобы назначении этих людей в Криворожский факультет. В результате, на основании этих фальсифицированных данных заведение получило необходимую лицензию.

Также прокуратурой исследуются собранные СВБ материалы о получении взяток от курсантов одним из преподавателей университета за содействие в успешной сдаче экзамена.

В связи с выявленными фактами, за несоответствие занимаемой должности уволен ректор университета, в то же время в отношении него и других лиц возбуждено уголовное дело по факту служебной подделки.