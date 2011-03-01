Активист налогового Майдана объявил в СИЗО бессрочную голодовку

Один из арестованных участников налогового Майдана Игорь ГАРКАВЕНКО в знак протеста объявил в следственном изоляторе бессрочную голодовку.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель интересов задержанного Артем БЕЛОВ.

По его словам, И.ГАРКАВЕНКО, которого среди других обвиняют в повреждении гранитной плитки на Майдане Незалежности в Киеве при установлении палаток, убежден, что его арест и уголовное дело являются исключительно политическим преследованием.

"Третьего марта Апелляционный суд Киева должен рассмотреть жалобу защиты И.ГАРКАВЕНКО на продление ему срока удержания под стражей до четырех месяцев... Игорь пытался протестовать законным путем - писал представление, обжаловал решение, но результата нет. Следовательно, потеряв надежду на получение правосудия, он прибегает к последней легальной защите - бессрочной голодовке", - сказал А.БЕЛОВ.

В свою очередь, адвокат И.ГАРКАВЕНКО Олег ЛЕВИЦКИЙ, комментируя криминальное преследование своего подзащитного, подчеркнул, что, ознакомившись с материалами дела, он сделал вывод, что дело является политическим. "Из всего видно, что обвинение является абсурдными, а дело Игоря ГАРКАВЕНКО является политическим, и поэтому его можно отнести к политическим узникам", - сказал адвокат. По словам О.ЛЕВИЦКОГО, следствие демонстрирует произвол в выборе доказательств, игнорирует очевидные факты: не допрашивает свидетелей, которые могли бы подтвердить, что И.ГАРКАВЕНКО на момент установления палаток на Майдане находился в Харькове. Кроме того, как отметил адвокат, правоохранительные органы демонстрируют выборочность применения законов. "Вспомните так называемый "бело-голубой Майдан" 2007 года, фотографии которого до сих пор размещены на официальном сайте Президента. Тогда тоже были установлены палатки, вбиты в плитку металлические прутья. Но никто из участников и тогда и до сих пор не наказан. Это свидетельствует о выборочности применения законов", - сказал О.ЛЕВИЦКИЙ.