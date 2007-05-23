Все крымские министерства заняты составлением информации для Лужкова

В середине июня в Крым прибудет делегация правительства Москвы для детального изучения проекта развития курортно-рекреационного комплекса Восточного Крыма, о котором во время визита в автономию в феврале этого года говорил мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Крыма Сергей ЦЕКОВ сегодня сообщил журналистам, что работа по проекту строительства в Восточном Крыму "продолжается довольно интенсивно, несмотря на те проблемы, которые есть на Украине и в Крыму".

"Создана рабочая группа с одной и с другой стороны (со стороны Крыма и Москвы - УНИАН), в ближайшее время - в середине июня - сюда (в Крым - УНИАН) прибудет делегация из Москвы - из правительства Москвы, которая будет предметно заниматься конкретной работой по этому проекту", - сказал первый вице-спикер Крыма.

Со своей стороны заместитель председателя Совета министров АРК Юрий КОРНИЛОВ заявил журналистам, что ему по линии правительства автономии поручено подготовить "полный перечень информационных данных, которые просит московская сторона". "Этих данных очень много. Все министерства над этим работают, - отметил вице-премьер автономии. - Задача такова: дать объективную информацию о Крыме для того, чтобы они могли вкладывать сюда деньги".

Как сообщал УНИАН, 21 февраля руководство Москвы и Крыма подписало протокол о намерениях по участию города Москвы в развитии курортно-рекреационного комплекса Восточного Крыма.

После подписания протокола мэр Москвы Ю.ЛУЖКОВ сообщил, что Москва готова инвестировать 1,5-2 млрд. долларов США в развитие курортно-рекреационного комплекса Восточного Крыма. Ю.ЛУЖКОВ заявил, что на этой территории будут строиться гольф-поля, футбольные поля, отели и т.д. Как отметил мэр Москвы, все это нужно, чтобы "больше москвичей" могли найти в Крыму то, в чем они нуждаются в период отпусков.