Завтра в Украине немного потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2 марта в Украине переменная облачность. Без осадков, только в южной части местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью снизится до 13-18° морозу, в западной, восточной части, в Сумской и Черниговской областях - местами 20-22°, в южных областях - 7-12° мороза, днем в Украине - 1-6° мороза; в Крыму и на Закарпатье ночью - 5-10° мороза (на юге Крыма – около 0°), днем - 1-5° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем - 1-6° морозу.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 2-4° мороза.