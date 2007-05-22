Бизнес должен повлиять на ускорение выборов

Лидер ПРП, член Блока Юлии ТИМОШЕНКО Виктор ПИНЗЕНИК считает, что в урегулировании нынешнего политического кризиса в Украине заинтересован бизнес, и он должен повлиять на ускорение проведения выборов во избежание экономических проблем.

Об этом он сказал в интервью «Известиям в Украине», опубликованном сегодня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, по словам В.ПИНЗЕНИКА, “на сегодняшний день макроэкономическая ситуация в стране нормальная, однако, с точки зрения перспективы есть серьезные риски». Экс-министр финансов отметил, что развитие экономики и бизнеса нуждается в спокойной политической жизни, потому урегулировать кризис путем досрочных выборов следует как можно быстрее.

В то же время, В.ПИНЗЕНИК отметил, что у коалиции отсутствует желание искать любые решения для урегулирования нынешнего политического кризиса.

Председатель партии «Реформы и Порядок» также сказал, что не видит смысла в работе рабочей группы по выходу из кризиса: «Смысл был бы, если бы договорились о дате выборов и еще о двух-трех принципиальных вещах, которые бы нуждались в техническом оформлении. Но таких договоренностей нет», - констатировал он.

Вместе с тем В.ПИНЗЕНИК отметил, что единственным выходом из политического кризиса, возникшего в результате ревизии результатов волеизъявления граждан, являются досрочные выборы, и они обязательно состоятся. «Выходом могут быть только выборы, - сказал лидер ПРП. - Ведь конфликт начался не в апреле - мы наблюдали постоянное противостояние с момента формирования антикризисной коалиции. Со временем ситуация уже подошла к той черте, когда началась радикальная ревизия результатов выборов, и в апреле этот нарыв прорвался».

В.ПИНЗЕНИК также заявил, что БЮТ может пойти на компромисс по любому решению, если вопрос о дате выборов будет закрыт. «Нам необходимо зафиксировать дату проведения выборов, а затем можно перейти к договоренностям по другим пунктам. Хотя в действительности эти договоренности – второстепенные перед необходимостью понимания политиками, что после выборов обязательно нужно будет урегулировать все вопросы, которые и привели к досрочным выборам. А здесь следует начинать с Конституции», - убежден лидер ПРП.