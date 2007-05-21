Укравтодор и ГАИ из-за жары ограничат движение грузовиков

Государственная служба автомобильных дорог Украины и Департамент ГАИ МВД Украины информирует о введении на автомобильных дорогах общего пользования ограничений на движение большегрузного автотранспорта общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн в светлую пору при повышении температуры воздуха более чем +28 С.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ограничения вводятся в соответствии с Законом Украины „О дорожном движении” и Законом Украины „Об автомобильных дорогах” с целью сохранения сети автомобильных дорог общего пользования от преждевременных разрушений и образования деформации покрытия.

Для информирования участников дорожного движения установлены ограничительные дорожные знаки, а также информация о местах отстоя большегрузного автотранспорта вдоль дорог общего пользования.

В связи с изложенным, “Укравтодор” и Департамент ГАИ МВД просит перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения автомобильных дорог от преждевременных разрушений и воздержаться на этот период от использования большегрузного автотранспорта на автодорогах общего пользования.