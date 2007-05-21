Встреча Ющенко и Януковича снова завершилась
20:17, 21 мая 2007Общество
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В Секретариате Президента закончилась встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы Президента Украины.
По его словам, встреча закончилась приблизительно 15 минут назад.
Также представитель пресс-службы отметил, что встреча В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА проходила за закрытыми дверями, поэтому ее результаты сейчас неизвестны.
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