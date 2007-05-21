Встреча Ющенко и Януковича снова завершилась

В Секретариате Президента закончилась встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы Президента Украины.

По его словам, встреча закончилась приблизительно 15 минут назад.

Также представитель пресс-службы отметил, что встреча В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА проходила за закрытыми дверями, поэтому ее результаты сейчас неизвестны.