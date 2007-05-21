Татары монополизировали управление ”Укртатнафтой”

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет о монополизации татарстанскими акционерами ЗАО «Укртатнафта» права на управление Кременчугским НПЗ и требует восстановления паритета акционеров по управлению предприятием. Восстановление баланса в управлении ЗАО «Укртатнафта» будет содействовать повышению эффективности работы Кременчугского НПЗ, привлечению инвестиций для модернизации производственных мощностей и повышению государственного влияния на рынок нефтепродуктов Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра НАК “Нафтогаз Украины", переданном УНИАН.

В частности, в заявлении отмечается, что на сегодняшний день ЗАО «Укртатнафта» контролируется представителями исключительно татарстанских акционеров - Фонда государственного имущества Республики Татарстан и ОАО «Татнефть», которые не заинтересованы в развитии Кременчугского НПЗ и содействии реализации национальных интересов Украины. В течение последнего времени отечественные предприятия не имеют возможности перерабатывать собственное сырье на мощностях Кременчугского НПЗ. Компания «Укргазэнерго» с 50% долей государства была вынуждена прекратить переработку нефти на заводе. Руководство ЗАО «Укртатнафта» фактически сорвало национальную программу по созданию в Украине стратегического резерва нефтепродуктов, отказав в сотрудничестве государственной компании «Укртранснафта».

Монопольное руководство татарстанскими акционерами Кременчугским НПЗ также привело к технологической стагнации и ухудшению конкурентоспособности ЗАО «Укртатнафта» на украинском рынке нефтепродуктов. Завод находится в опасном техническом состоянии. Усиленная эксплуатация производственных мощностей без обеспечения надлежащих инвестиций в ремонт и модернизацию оборудования приводит к снижению рентабельности и ухудшению финансового состояния ЗАО «Укртатнафта». Продукция Кременчугского НПЗ ограничена исключительно внутренним рынком, предприятие не выдерживает конкуренцию с топливом, производимым российскими, белорусскими и европейскими НПЗ. В результате по итогам 2006 года прибыль ЗАО «Укртатнафта» была самой низкой за последние 5 лет.

Единственной предусмотренной законодательством Украины формой реализации НАК «Нафтогаз Украины» своего права на управление предприятием является участие в собрании акционеров. Именно поэтому Компания инициировала проведения 23 мая очередного собрания акционеров, на котором намерена совместно с татарстанскими владельцами ЗАО «Укртатнафта» принять решение о восстановлении паритета акционеров в руководящих органах Кременчугского НПЗ. В случае, если одна из сторон не успеет подготовиться к проведению собрания, НАК «Нафтогаз Украины», согласно законодательству Украины, как владелец более 10% акций предприятия инициировала проведение дополнительного собрания акционеров ЗАО «Укртатнафта».

НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание на законность своих действий и осуждает распространенные в СМИ заявления Фонда государственного имущества Республики Татарстан и ОАО «Татнефть» о давлении на ЗАО «Укртатнафта» со стороны руководства Компании. Особую озабоченность вызывает тот факт, что платные публикации в СМИ размещают и оплачивают отдельные руководители ЗАО «Укртатнафта», тем самым удостоверяя свою принадлежность и безоговорочную поддержку исключительно татарстанским акционерам.

НАК «Нафтогаз Украины» высказывает удивление и разочарование неконструктивной позицией татарстанских акционеров и призывает их к конструктивному диалогу согласно установленной законодательством Украины юридической процедуре. Восстановление паритета акционеров в руководстве ЗАО «Укртатнафта» позволит повысить загрузку Кременчугского НПЗ сырьем ежегодно на 4 млн. тонн, увеличить производство бензинов и масел, ликвидировать дефицит нефтепродуктов отечественного производства, что приведет к снижению цен на бензины и стабильному обеспечению топливом украинского рынка.

Напомним, по информации СМИ, согласно отдельному поручению первого вице-премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА (№21142/0/1-07 от 10 мая 2007 года) НАК "Нафтогаз Украины" обязана воздержаться от участия в общем собрании акционеров ЗАО “Укртатнафта”, которое назначено на 23 мая 2007 года. Кроме того, этим же документом Н.АЗАРОВ поручил руководителям Минэкономики, Фонда государственного имущества, Минтопэнерго, Минфина, Минюста, Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» в двухнедельный срок подготовить проект решения правительства о передаче в непосредственное управление Кабинета Министров пакет акций ЗАО “Укртатнафта” в размере 43,054% уставного фонда.

Как сообщал УНИАН, акционеры ЗАО «Укртатнафта» планируют 23 мая на общем собрании рассмотреть вопрос о распределении прибыли за 2006 год. Кроме того, акционеры заслушают отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании в 2006 году, отчет ревизионной комиссии, отчет наблюдательного совета, утвердят баланс, отчет о финрезультатах с учетом выводов ревизионной комиссии и аудиторской проверки, а также рассмотрят вопрос о внесении изменений в состав органов управления и контроля.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2006 году «Укртатнафта» сократила чистую прибыль на 82,57%, или на 96,788 млн. грн., по сравнению с 2005 годом, до 20,432 млн. грн.

В 2006 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефти на 5,3%, по сравнению с 2005 годом, до 6,311 млн. тонн.

43,054% акций «Укртатнафты» принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 8,336% - компании AmRuz Traiding AG (Швейцария), которая, в свою очередь, контролируется «Татнефтью». SeaGroup International plc. владеет 9,96% акций «Укртатнафты». 1,2% владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».