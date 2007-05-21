Встреча Ющенко и Януковича продолжается четвертый час

Четвертый час в Секретариате Президента продолжается встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты под Секретариатом Президента ждут окончания встречи и подхода кого-то из участников встречи к прессе.

В то же время как пресс-служба Президента, так и пресс-служба премьер-министра заявляют, что до сих пор не имеют никакой информации о ходе или результатах встречи.

При этом народный депутат пятого созыва от блока «Наша Украина», член рабочей группы по подготовке выборов Николай ОНИЩУК в интервью журналистам заявил, что видел, как кортеж премьер-министра некоторое время назад отбыл от здания Секретариата Президента.