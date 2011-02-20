Во Львове пройдет писательский марафон «Рідною мовою»

Более 50 писателей из разных городов Украины приедут во Львов на всеукраинский писательский марафон «Рідною мовою».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках марафона будет – «шесть часов прозаического и поэтического слова, пения и музыки от писателей, поэтов и музыкантов со всей Украины».

Марафон состоится 21 февраля, в Международный день украинского языка, с 15.00 до 21.00 часов в помещении большого сессионного зала Львовского городского совета.

Как сообщают организаторы, главная задача акции – поддержка украинского языка.

В мероприятии примут участие более 50 общественных деятелей, поэтов из разных городов Украины, среди которых Роман ИВАНИЧУК, Василий ГЕРАСИМЮК, Игорь КАЛИНЕЦ, Марьяна САВКА, Марианна КИЯНОВСКАЯ, Галина ВДОВИЧЕНКО, Людмила ТАРАН, Дмитрий и Виталий КАПРАНОВЫ, Нина БИЧУЯ, Андрей СОДОМОРА, Грицко СЕМЕНЧУК, Галина ПАВЛИШИН и другие.

Львовяне и гости города смогут послушать марафон украинских писателей благодаря прямой радиотрансляции на площади Рынок.