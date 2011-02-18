Работники СУ ЧФ России просят вернуть зарплату

В Севастополе работники Строительного управления Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации сегодня пикетировали городскую госадминистрацию, во время которого обратились к председателю ГГА Валерию САРАТОВУ за помощью в решении проблемы погашения существующей задолженности по зарплате за последние два года.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете приняли участие более 50 человек. Они держали в руках плакат с надписью "Валерий Владимирович, помогите вернуть зарплату".

Как заявил журналистам один из участников пикета Владимир ЛИСИН, помимо многочисленных обращений работников Строительного управления в российские инстанции, «будет составлено обращение в виде письма меру города, в Генеральную прокуратуру Украины и по месту регистрации нашего предприятия, в Ленинский район (в городе Севастополе). Также индивидуально люди будут собирать документы для передачи дела в суд».

С пикетчиками встретился заместитель главы ГГА Игорь ЛОКТИОНОВ, и пообещал, что в течение двух недель будут подготовлены документы и отправлены в соответствующие органы, с целью положительного решения вопроса.

Как сообщалось, в ноябре 2010 года городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты обязательных страховых взносов в ПФУ в отношении должностных лиц Строительного управления ЧФ МО РФ. Ранее в соответствии с решением Хозяйственного суда Севастополя, была начата процедура банкротства СУ ЧФ МО РФ.