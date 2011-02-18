В Сумах запретили жить в доме, разрушенном взрывом

В Сумах решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям запрещено проживание в 8-квартирном доме, разрушенном вчера вечером в результате взрыва газового баллона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления Сумского горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр ДАНИЛЕНКО.

По его словам, система отопления в доме не централизованна, в отличие от систем подачи газа, электроэнергии и воды. Обогрев квартир осуществляется автономно. В квартире, в которой произошел взрыв, газовые краны были перекрыты, очевидно, из-за задолженности за газ.

«Наверное, пытаясь согреться, живущий здесь мужчина принес в дом газовый баллон, из-за нагрева которого и случилось несчастье», - сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время здание оцеплено нарядом милиции. В доме работает специальная комиссия, которая определит причины взрыва, степень нанесенных повреждений и объем работ, необходимых для восстановления здания.

Как отметил А.ДАНИЛЕНКО, пока трудно говорить о том, сколько времени потребуется для реконструкции дома, сколько нужно для этого средств и когда будут выделены деньги. Ситуация осложняется тем, что сам дом находится в коммунальной собственности, но часть квартир приватизирована.

Он также не смог ответить на вопрос о том, будет ли предоставлено хотя бы временное жилье тем, кто пострадал в результате взрыва, напомнив, что квартирного «резерва» для таких случаев в Сумах нет.

«Ночью все без исключения жильцы дома разъехались на такси к своим родственникам. Сейчас они эвакуируют из своих квартир личное имущество. На данный момент понятно только одно: вернуться пострадавшим в отремонтированные квартиры придется не скоро. Дом будет находиться под круглосуточной охраной милиции», - сказал А.ДАНИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Сумах в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате которого полностью разрушена квартира на втором этаже, ее владелец госпитализирован. Взрывом частично повреждены деревянное перекрытие и кровля дома, межквартирные перегородки в трех квартирах и торцевая стена здания.

Жильцы восьми квартир (13 человек) временно отселены к родственникам.