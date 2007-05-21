Депутат-нашеукраинец просит СБУ разобраться со Станик и К°

Народный депутат пятого созыва, заместитель председателя партии “Народный Союз Наша Украина” Игорь КРИЛЬ просит СБУ дать оценку действиям уволенных и восстановленных в должности судей Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба НСНУ.

“В пятницу я направил депутатское обращение в Службу безопасности Украины по поводу совершения преступлений бывшими судьями КС Сюзанной СТАНИК, Владимиром ИВАЩЕНКО и Валерием ПШЕНИЧНЫМ”, - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, трое судей КС освобождены от своих должностей указом Президента. “Если они не согласны с решением главы государства, а такое право от них никто забрать на может, то должны обратиться в суд, который вынесет вердикт по этому вопросу. При этом другая сторона имеет право на обжалование. После завершения рассмотрения этого вопроса в самой высокой инстанции, Президент будет обязан отменить свое решение”, - подчеркнул И.КРИЛЬ.

“А что произошло в действительности. Никто из трех судей лично не обращался в суд. Обращались какие-то “третьи” лица, - подчеркнул заместитель председателя НСНУ. – В итоге есть какие-то решения судов, на заседания которых не приглашали сторону Президента Украины”.

И.КРИЛЬ убежден, что так же “быстренько и кулуарно, доведя председателя Конституционного суда Ивана ДОМБРОВСКОГО до написания заявления об отставке, они захватывают власть в Конституционном суде”.

“Это обычное самоуправство. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность”, - добавил он.

И.КРИЛЬ также отметил, что если такие действия совершают судьи Конституционного Суда, то здесь уже существует опасность для конституционного строя в государстве. “Потому я и обратился в Службу безопасности Украины, чтобы она дала оценку действиям СТАНИК, ПШЕНИЧНОГО и ИВАЩЕНКО”, - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

В то же время Кировский райсуд Донецка приостановил действия указов Президента об увольнении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

В свою очередь, 16 мая Донецкий апелляционный административный суд прекратил исполнение судебного постановления Кировского райсуда относительно указов Президента об увольнении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

Вместе с тем Камянобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на заместителя председателя КС В.ПШЕНИЧНОГО.