Газпром: запуск Nord Stream не снизит транзит через Украину

Начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток" (Nord Stream) не будет означать сокращения транзита газа по другим маршрутам, в частности, через Украину и Беларусь.

Как сообщает РИА Новости, об этом сегодня в Риме заявил глава российского газового холдинга "Газпром" Алексей МИЛЛЕР.

"Так вопрос не стоит. Эти поставки (по "Северному потоку" - УНИАН) будут осуществляться по новым контрактам", - сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что строительство газопровода "Северный поток" планируется завершить в мае, после чего уже весной текущего года по трубопроводу начнутся тестовые поставки.

А.МИЛЛЕР отметил, что "это будут поставки уже на основе долгосрочных контрактов".

По словам главы "Газпрома", этот газ будут приобретать традиционные партнеры российского холдинга в Европе.

Как известно, Nord Stream является новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу (прежде всего, на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Газопровод протяженностью 1,22 тыс. км и мощностью 55 миллиардов кубометров в год пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). "Газпром" уже подписал долгосрочные контракты на поставку газа по Nord Stream клиентам в нескольких странах ЕС, включая Германию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и Великобританию. Строительство второй нитки в 2012 году позволит увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 миллиардов кубов в год.