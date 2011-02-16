На крымской ферме заморили голодом 23 тысячи кур

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сообщает о гибели почти 23 тыс. голов птицы в одном из хозяйств АР Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы Украины со ссылкой на начальника Главного управления ветеринарной медицины в АР Крым Марию МИРОШНИЧЕНКО.

Согласно сообщению, в хозяйстве «Баир» (с. Полтавка Красногвардейского р-на), где содержалось 70 тыс. голов птицы, произошел массовый падеж поголовья – 22 тыс. 922 головы. По предварительным выводам, причиной гибели птицы стало истощение в результате систематического недоедания.

Специалисты Главного управления ветеринарной медицины в АР Крым и региональной лаборатории ветеринарной медицины проводит эпизоотическое расследование.