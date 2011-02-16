Во Львове задержан судья за взятку 400 тысяч

Сегодня, 16 февраля, сотрудники ГУ СБУ во Львовской области вместе с Главным управлением по расследованию особо важных дел ГПУ задержали судью Железнодорожного районного суда Львова при получении взятки на сумму 400 тыс. грн.

Об этом изданию "Коммерсант-Украина" сообщил глава ГУ СБУ во Львовской области Юрий Кицул.

По его словам, задержание на "горячем" было осуществлено в 10 утра в рабочем кабинете судьи. "Факт получения взятки на сумму 400 тысяч грн запротоколирован. Взятка была получена судьей за содействие по вынесению приговора в уголовном деле. Ведется следствие", - рассказал господин Кицул.

Против судьи Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст.368 УК ("Получение взятки в особо крупном размере").