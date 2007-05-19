Клюев: правительство раскрутило маховик

Несмотря на политический кризис, за три последних месяца уровень промышленного производства в Украине вырос на 14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал журналистам вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Уровень производства за три месяца вырос на 14%», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что правительство «раскрутило маховик», и созданы благоприятные условия для роста экономики. В то же время, по словам А.КЛЮЕВА, политическая нестабильность негативно влияет на объемы инвестиций, которые приходят или могли бы придти в экономику Украину.