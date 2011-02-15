Moody's и Fitch присвоили рейтинги облигациям Ощадбанка

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило выпуску пятилетних облигаций ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») на сумму 500 млн. долл. рейтинг B2, прогноз «стабильный». Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4» предстоящему выпуску облигаций SSB No.1 PLC с ограниченным регрессом на эмитента. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования номинированного в долларах США кредита для ОАО «Ощадбанк». Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.