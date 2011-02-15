Гражданин Турции организовал контрабанду дубового паркета

В Житомирской области Службой безопасности Украины пресечена противоправная деятельность директора частного предприятия - гражданина Турции, который занимался контрабандным вывозом дубовых паркетных заготовок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Житомирской области.

Сотрудники СБУ установили 8 случаев вывоза из Житомирской области по фальшивым документам лесоматериалов на сумму 800 тысяч гривен.

Предприятие использовало неучтенное или незаконно приобретенное лесосырье, а в таможенные органы предоставляло фиктивные документы о происхождении материалов.

Затем лесопродукция через пункты пропуска Крымской и Херсонской таможен экспортировалась в Турцию в адрес коммерческой структуры.

В отношении директора частного предприятия следователями УСБУ в Житомирской области возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу продолжается.