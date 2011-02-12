В Тернопольской области задержали двух злоумышленников, ограбивших церковь

В Тернопольской области задержаны два молодых злоумышленника, ограбивших церковь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, задержанные трижды похищали средства из урн для пожертвований в церкви в Черткове. Задержали их после того, как из церковного сейфа они похитили 4 тыс. грн. и церковные атрибуты.

Один из воров учился в Черткове, грабил церковь он вместе с младшим братом. В храм злоумышленники проникали через окно в подвале. После последней кражи часть церковного имущества они там и спрятали, чтобы впоследствии за ворованным вернуться. Именно тогда их и задержали правоохранители.

Против задержанных возбуждено уголовное дело.

Установлено также, что злоумышленники в прошлом уже задерживались и наказывались за кражи из подвалов.