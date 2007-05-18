С 1 июня НБУ снижает учетную ставку с 8,5% до 8%

С 1 июня 2007 года Национальный банк Украины снижает учетную ставку с 8,5% до 8%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Снижение ставки предусмотрено постановлением Правления НБУ от 17 мая №184 «О регулировании денежно-кредитного рынка».

Как сообщал УНИАН, 20 апреля глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции заявил, что Национальный банк Украины намерен снизить размер учетной ставки.

По его словам, инициировал снижение ставки председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ в своем докладе на Совете НБУ, который состоялся 19 апреля.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что Совет НБУ поддержал предложение Правления Нацбанка о снижении учетной ставки НБУ. "Мы поддержали те меры, которые предложил Владимир СТЕЛЬМАХ. Это будет стимулировать дальнейшее развитие экономики за счет снижения ставок по кредитам коммерческих банков", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В сентябре 2004 г. размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре – до 8%, в ноябре – до 9%. В августе 2005 г. размер учетной ставки был повышен до 9,5%, а в октябре 2006 г. – снижен до 8,5%.