Милиция: тяжелую травму головы редактор винницкой газеты мог получить сам

Главный редактор винницкого еженедельника «Независимый курьер» Сергей РЫБАЧЕНКО, который попал в больницу с тяжелой травмой головы, пришел в сознание, но врачи реанимации констатируют тяжелое состояние, и не допускают к журналисту даже представителей милиции.

Об этом сообщил заместитель начальника Винницкой областной милиции, начальник штаба Николай ЗАГОРУЛЬКО, сообщает местный сайт vn.20minut.ua.

Издание напоминает, что ночью 2 февраля главного редактора газеты «Независимый курьер» без сознания бригада скорой помощи привезла в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. С.РЫБАЧЕНКО обнаружил неизвестный вблизи его дома на проспекте Космонавтов.

У правоохранителей пока нет оснований считать, что это было избиение. Как говорит заместитель начальника областной милиции Н.ЗАГОРУЛЬКО, «возможно, он упал сам, мы не исключаем и этого. Есть медицинская справка, что он попал в больницу не совсем в трезвом состоянии. Но и не исключаем, что он стал жертвой действий неустановленных лиц. Я очень не хотел бы связывать этот факт с его профессиональной деятельностью. Это еще нужно расследовать».

По его словам, в настоящее время С.РЫБАЧЕНКО уже очнулся. Однако врачи реанимации констатируют тяжелое состояние, и не допускают к журналисту даже представителей милиции.

«Кроме движения головой, говорить он еще не может. Надеемся, что с ним все будет хорошо, и он нам сам все расскажет. Травма тяжелая, от тупого удара, нет никаких колотых или резаных ран. Такую травму можно получить и при падении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжелое телесное повреждение», - говорит Н.ЗАГОРУЛЬКО.

Милиционер рассказал, что в ту ночь С.РЫБАЧЕНКО допоздна был на мероприятий по случая годовщины городского дворца искусств "Заря". Затем жена вызвала ему такси, которым он доехал до кинотеатра «Мир». Вышел на перекрестке проспекта Космонавтов и Келецкой. «Сказал таксисту, чтобы его не подвозил дальше, и вышел. Следовал вниз по улице Космонавтов. Это было где-то полвторого ночи. Там круглосуточно работают киоски. Заходил ли он туда, не известно. Продолжаются оперативные мероприятия. Не исключаем, что он мог зайти что-то купить, и привлек к себе чье-то внимание», - рассказал Н.ЗАГОРУЛЬКО, заметив, что милиция нашла место, где он упал.

Милиционеры также не могут утверждать, что С.РЫБАЧЕНКО обокрали. «Сказать, что у него что-то пропало, пока также не можем. Еще не в полной мере расспросили жену относительно телефона - поэтому не знаем, где он. Говорят, что у него в тот вечер видели иностранные монеты. Тоже не знаем, что с ними, - говорит Н.ЗАГОРУЛЬКО. - Пока что - это просто человеческое горе. Нужно, чтобы человек выздоровел, а мы будем проводить расследование».

В редакции газеты отказались комментировать инцидент, случившийся с их редактором. Воздерживается от контактов с прессой и жена пострадавшего.