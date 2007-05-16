Конституционный суд должен проверить назначения судей и армейской верхушки

Сегодня в Конституционный Суду Украины поступили два представления народных депутатов: относительно конституционности процедуры назначения председателей и заместителей председателей судов, а также относительно конституционности процедуры назначения руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, с представлением в КС относительно соответствия Конституции Украины части пятой статьи 20 Закона Украины “О судоустройстве Украины” обратились 53 народных депутата Украины.

Часть пятая статьи 20 действующего закона “О судоустройстве Украины” предусматривает, что “председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность сроком на пять лет из числа судей и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению председателя Верховного Суда Украины (а в отношении специализированных судов - председателя соответствующего высшего специализированного суда) на основании рекомендации Совета судей Украины (в отношении специализированных судов - рекомендации соответствующего совета судей).

Кроме того, часть 5 ст.20 предусматривает, что назначение на другие административные должности в судах, а также назначение (избрание) на административные должности в Верховном Суде Украины и освобождение от этих должностей осуществляется в порядке, установленном Законом “О судоустройстве Украины”. Судья может быть освобожден от административной должности (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) в порядке, определенном 20-й статьей, также по инициативе Высшего совета юстиции. Назначение судьи на административную должность без соблюдения требований этой статьи не допускается.

С представлением относительно соответствия Конституции Украины статьи 1 Указа Президента Украины “Вопросы контроля над Воинской организацией и правоохранительными органами государства” от 14 марта 2007 года № 205 в КС обратились 56 народных депутатов.

Статья 1 Указа утверждает Перечень должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины. В частности, речь идет о должностях первого заместителя, заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины, начальника управления территориального командования, командира бригады внутренних войск МВД; первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения МИД; генерального консула Украины; советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации; ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при МИД; первого заместителя, заместителя министра обороны Украины; руководителя структурного подразделения Минобороны; первого заместителя, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и других.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционные представления переданы для изучения в Секретариат КС.