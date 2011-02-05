Фирташ: ОПЗ следует приватизировать с перевалочными комплексами

ОАО «Одесский припортовый завод» следует приватизировать с перевалочными комплексами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил бизнесмен, собственник Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

«Мое мнение – ОПЗ нужно приватизировать с перевалкой, иначе это будет конфликт интересов. Чиновники будут всегда делать препятствия. Смысл тогда государству держать перевалку у себя отдельно, когда все мощности у других хозяев. Есть смысл их продать – и все. Тогда это головная боль собственника. Зачем государству на это тратить деньги», - сказал Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) - одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. Находится в полной собственности государства. Завод специализируется на производстве и реализации аммиака и карбамида (занимает второе место в Украине по объему выпуска этой продукции). Также производит азот жидкий, двуокись (диоксид) углерода, кислород жидкий, натрий сернокислый.

В собственности предприятия находятся перевалочные мощности, с помощью которых осуществляется прием и перегрузка в морские суда предназначенной для экспорта химической продукции других предприятий Украины и России. Завод - монополист на отечественном рынке услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Мощности по перевалке аммиака составляют около 4 млн. тонн в год.