Ющенко отметил губернаторов “за выполнение особо ответственных заданий”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым присвоил ранги государственных служащих ряду руководителей областных государственных администраций.

В частности, указом, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины, в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О государственной службе», первый ранг государственного служащего присвоен председателю Винницкой областной государственной администрации Александру ДОМБРОВСКОМУ и председателю Тернопольской областной государственной администрации Ивану СТОЙКО, второй ранг - председателю Харьковской областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ.

В то же время, “за выполнение особо ответственных заданий” досрочно первый ранг государственного служащего присвоен: председателю Днепропетровской ОГА Надежде ДЕЕВОЙ, председателю Донецкой ОГА Владимиру ЛОГВИНЕНКО и председателю Киевской ОГА Вере УЛЬЯНЧЕНКО; второй ранг - председателю Луганской ОГА Александру АНТИПОВУ, председателю Хмельницкой ОГА Александру БУХАНЕВИЧУ, председателю Закарпатской ОГА Олегу ГАВАШИ, председателю Ривненской ОГА Виктору МАТЧУКУ, председателю Николаевской ОДА Александру САДИКОВУ и председателю Кировоградской ОГА Вадиму ЧЕРНЫШУ.